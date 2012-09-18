Гордон-младший поставит пьесу Гордона-старшего

22 и 28 сентября в театре «Школа современной пьесы» состоится премьера. Режиссер, актер и телеведущий Александр Гордон представит свой спектакль «Снег», поставленный по пьесе отца, Гарри Гордона. Режиссер определяет жанр спектакля как «экзистенциальную комедию».



Александр Гордон не дебютант в области театральной режиссуры — в той же «Школе современной пьесы», актером которой он является (играет Тригорина в «Чайке», главного героя в «Доме» Гришковца), он когда-то поставил свою версию «Бесов» Достоевского. Активно работает и в кино: недавно снял фильм «Огни притона», где автором сценария выступил его отец Гарри Гордон. Вот и теперь основой для пьесы послужила повесть Гордона-старшего «Комментарии к безвозвратному глаголу». На вопрос, почему режиссер так привязан к творчеству отца, Александр отвечает просто: «Уже не в первый раз после долгих поисков материала со стороны я все равно обратился к прозе отца. Потому что мы с ним близкие люди».



Герои повести (и спектакля) — физик и лирик, волей случая оказавшиеся в замкнутом пространстве полуразвалившейся избы в глухой русской деревне. Деревню заваливает снег — очень красивый, обильный, летящий, создающий сугробы и заносы (художник Алексей Трегубов постарался создать кинематографически реальную картинку снежной бури). Физик (Владимир Шульга) и Лирик (Алексей Гнилицкий) ведут разговоры за жизнь, при этом по исконно национальной традиции изрядно выпивают. К ним периодически присоединяется третий — Савка, человек из народа, так сказать, «соль земли» (Юрий Чернов). Есть и еще один персонаж — «размовляющая» на суржике «батрачка» Нина (Ольга Гусилетова), прислуга в доме богатого соседа. В спектакле много музыки, написанной молодым композитором, именующим себя Миша Эфир. Музыка интересная, современная, придающая этой «экзистенциальной комедии», в которой много бытовых и реалистических деталей, метафизическое звучание.



