Юрий Башмет создает империю Музыки

Молодежная Музыкальная Академия стран СНГ – уникальный проект, артистическим директором которого является всемирно известный музыкант Юрия Башмет. организуемый Проводится под артистическим руководством.



Принцип Академии – талантливые студенты высших учебных музыкальных заведений со всего пространства СНГ съезжаются на неделю, для того, чтобы позаниматься с известными музыкантами-педагогами из разных стран: России, Германии, Бельгии, Греции, Италии, Японии и др. Все занятия, дорога, проживание, питание для студентов бесплатно - за счет Академии. Организатор проекта «Русское концертное агентство».

Академия, на протяжении всех лет своего существования, проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Первые три «слета» Академии были проведены в Минске, а в 2012 году академия пройдет во Львове, - городе с которым многое связывает Юрия Башмета.



Цель Академии – помочь талантливым студентам проявить себя, дать им шанс быть услышанными. Академия по праву стала стартовой площадкой для молодого поколения музыкантов - солистов из стран СНГ.



Академия, созданная в 2009 году Юрием Башметом, не является постоянно действующей, она открывается на несколько дней в первой половине октября и проходит в форме индивидуальных занятий ведущих европейских педагогов с лучшими студентами высших учебных заведений стран СНГ, мастер-классов, камерного музицирования и совместных концертов.

Всего за 4 года, Молодежная академия стран СНГ (артистический директор Юрий Башмет), выросла в большой и заметный культурный проект. С каждым годом растет количество желающих принять в ней участие. Академию знают, любят, ждут.

Популярность Академии стремительно растет. «В 2010 году в Молодежной музыкальной академии стран СНГ участвовало семь стран, в 2011 – десять. Таким образом, в 2011 году количество студентов из разных уголков пространства СНГ было более 50 человек. При этом, для того, чтобы просто послушать мастер-классы профессоров Академии, съезжались студенты и педагоги из разных городов.

Подобная академия не имеет аналогов на всем пространстве СНГ. И ее можно сравнить только с ведущими мировыми музыкальными форумами.

Академия с самого момента создания стала огромным событием и в области культуры, педагогике и в области межгосударственного общения. Способствует укреплению культурных связей между странами СНГ. Безусловно, привлекает огромное внимание со стороны общественных, политических, культурных и гуманитарных кругов разных стран.



Предварительный отбор студентов-участников Академии осуществляется на местах - в консерваториях и музыкальных училищах. Окончательный отбор участников происходит уже в Москве.

Академия обеспечивает студентам дорогу, проживание в гостинице, питание. Само обучение также - бесплатно. Юрий Башмет в беседе с журналистами особенно подчеркнул социальный аспект Академии, а также значение Академии в профессиональном становлении молодого музыканта: „Судите сами – когда бы еще юный студент какой-нибудь отдаленной консерватории, приехавший, например, из Ташкента, Душанбе, Алма-Аты, или, например, из далекого узбекского города Алмалыка, или армянского города Гюмри, мог бы не только пообщаться, но и, что особенно важно - позаниматься с именитыми профессорами, выступить с ними на одной сцене? А Академия предоставляет ему такую возможность. Предоставляет шанс стать замеченным и услышанным. И что особенно важно – продолжил Башмет, - совершенно бесплатно, так как все расходы учащегося (дорога, проживание, питание) Академия берет на себя. И здесь мне особенно хотелось бы поблагодарить Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, без поддержки которого проведение Академии было бы весьма и весьма затруднительно».



Среди педагогов Академии прошлых лет – ведущие профессора российских и европейских консерваторий, среди которых: пианист, профессор Академии музыки в Токио Сергей Эдельман, художественный руководитель Бакинской филармонии пианист Мурад Адыгезал-заде, доцент Московской консерватории скрипач Александр Тростянский, виолончелист Христофор Мирошников из Греции, художественный руководитель Молодежной оперной программы Государственного Академического Большого театра Дмитрий Вдовин, концертмейстер оркестра Берлинской филармонии Винфрид Штрелле, артистический директор фестиваля в итальянском Реджио знаменитый флейтист Массимо Мерчелли, профессор консерватории в Кельне легендарный скрипач Виктор Третьяков. Кроме того, и сам Юрий Башмет тоже делится опытом с подрастающими музыкантами.



«Подобная Академия не имеет аналогов во всем пространстве Содружества независимых государств и ее можно сравнить только с ведущими мировыми музыкальными форумами для талантливой молодежи» (Интернет-портал «Молодежь минщины», 28.09.2010)



«Впервые такой проект создан на постсоветском пространстве, отмечает Арт-директор Академии, – чтобы культурные связи между государствами не прерывались, традиции сохранялись, Результат очень хороший». В одном из интервью Юрий Башмет отметил: «Мы должны создать империю Музыки, где культом будет не политика, а сама Красота».