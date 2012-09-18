4 здания в центре Москвы признаны объектами культурного наследия

Со вторника 4 городских здания Москвы добавят в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин во вторник на еженедельной мэрской планёрке.

"Речь идет о том, что реестр пополнится дополнительными объектами, которым присваивается статус объектов культурного наследия", - уточнил Собянин передает ТВЦ.

Первый настоящий шедевр - особняк Медынцева в Померанцевом переулке.

"Это настоящий памятник московского модерна. Тут все есть - и облицовка стен светлой плиткой, и рельеф, и майоликовые вставки, и мозаики. В настоящее время этот особняк занимает посольство Гвинеи. Объект находится в очень хорошем состоянии", - уточнил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

Следующий объект - это городская усадьба Чижовых в Еропкинском переулке. Также объект ГлавУпДК МИД России, тоже находится в хорошем состоянии и в сохранности

Очень интересный третий объект, настоящий шедевр - городская усадьба Дёминых на улице Казакова. Здесь даже сохранился интерьер. Причем настолько в хорошей сохранности, что даже живописные панно, которые находятся в этом здании, поставлены на учет государством в Третьяковской галереи.

И четвертый объект - это городская усадьба Залогиных на Воронцовской улице, на Таганке. Объект, может быть, не такой уж архитектурно красивый, но очень интересный с точки зрения развития архитектуры, сохранивший в себе архитектурные элементы еще до пожара Москвы 1812 года.