В Севастополе определили победителей международного кинофестиваля

Свою работу 17 сентября завершил второй Севастопольский международный кинофестиваль.

Как сообщает собкор "АН-Крым" в Севастополе, специальным призом кинофестиваля «За служение музе КИНО» награжден Никита МИХАЛКОВ.

Режиссер не смог приехать на фестиваль, так как сейчас работает над картиной «Солнечный удар», однако передал письмо с добрыми пожеланиями и словами поддержки в адрес организаторов Севастопольского кинофестиваля.

В основном конкурсе жюри распределило пять наград.

Гран-при фестиваля «Лучшая картина» - «Любовь» (реж. – Михаэль ХАНЕКЕ, Германия, Франция, Австрия); «За лучшую режиссуру» – «Королевство полной луны» (реж. – Уэс АНДЕРСОН, США); «За лучшую актерскую работу» - Олег ВАСИЛЬКОВ и Азамат НИГМАНОВ в фильме «Конвой» (реж. – Алексей МИЗГИРЕВ, Россия); «Специальный приз в основном конкурсе» за лучшую дебютную киноработу – «Дыхание» (реж. – Карл МАРКОВИЦ, Австрия); «Лучшая документальная работа» - «Тот Свет» (реж. – Алексей ФЕДОРЧЕНКО, Россия).

В номинации «Лучший короткометражный дебют» была отмечена работа «Шлюха» (реж. – Дмитрий СУВОРОВ, Россия); «Специальный приз конкурса дебютов» - картина «Летит» (реж. – Фуад ИБРАГИМБЕКОВ и Сергей ШВЫДКОЙ, Россия); «Лучший полнометражный дебют» - «Рассвет над озером Ван» (реж. – Артак ИГИТЯН, Армения, Франция).

«Фильм полнометражный, который мы единогласно выбрали победителем, может претендовать на номинацию «Оскар» от своей страны. Я была очень довольна качеством фильмов, я получила огромное удовольствие», - прокомментировала решение жюри конкурса дебютов режиссер, продюсер Лана ПАРШИНА (США).

Члены жюри единогласно отметили высокий уровень подбора фильмов, но высказали претензии к техническому оснащению фестиваля.

«В Севастополе не хватает технического обслуживания кинотеатров, мы терпели, зрители терпели, но спасибо за этот праздник, надеемся, что в следующем году все будет готово для того, чтобы показывать качественно кино», - сказала Татьяна ЛЮТАЕВА, председатель жюри конкурса кино дебютов.

Программный директор фестиваля Мария БЕЗРУК похвалила севастопольскую публику.

«С каждым днем у нас эволюционировала публика. Я была на разных фестивалях, в разных городах и странах, но здесь это впервые происходило так динамично и показательно. В самый первый день (…) шел фильм «Сказка. Есть». Я вошла и увидела красный зал кинотеатра «Победа», заполненный на две трети, пока я что-то говорила в микрофон, в зал входили босые люди с пирсингом, с бородами, рюкзаками… я ужаснулась и подумала: «Господи, Боже мой! Мы вот так вот фестиваль будем проводить?!». А к концу фестиваля у нас уже были аншлаги, у нас уже заполнялись проходы лежащими киноманами, жаждущими посмотреть новый фильм БАЛАБАНОВА, и приходили девушки в коктейльных платьях на высоких каблуках, я подумала: как здорово, всего 3-4 дня прошло, а уже какая динамика». Мы вам очень благодарны за ваш интерес к фестивалю», - отметила она.

Кроме того, для команды организаторов было важно своими действиями донести до администрации города мысль о возможности организовывать большие международные фестивали.

«У Севастополя огромная перспектива в плане съемок кино. (...) Сейчас важно, чтобы это услышали руководители города, руководители Крыма, руководители Украины, что есть желание, и нам просто нужно создавать условия», - подчеркнул Алексей АЛЕКСАНДРОВ, креативный продюсер Севастопольского международного кинофестиваля.