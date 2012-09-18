Мариинский театр откроет новый сезон
18 сентября 2012, 10:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Мариинский театр откроет 230-й театральный сезон оперой М.П. Мусоргского «Хованщина» в классической постановке Леонида Баратова 1960 года.
Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе театра, в главных партиях сегодняшнего спектакля заняты выдающиеся певцы Мариинского театра: Ольга Бородина, Владимир Галузин, Евгений Никитин, Сергей Алексашкин, Владимир Ванеев.
За дирижерским пультом встанет маэстро Валерий Гергиев.