Мариинский театр откроет новый сезон

Мариинский театр откроет 230-й театральный сезон оперой М.П. Мусоргского «Хованщина» в классической постановке Леонида Баратова 1960 года.



Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе театра, в главных партиях сегодняшнего спектакля заняты выдающиеся певцы Мариинского театра: Ольга Бородина, Владимир Галузин, Евгений Никитин, Сергей Алексашкин, Владимир Ванеев.

За дирижерским пультом встанет маэстро Валерий Гергиев.