На Петропавловке выступят циркачи из Финляндии

Цирковое представление группы Race horse company из Финляндии состоится 22 сентября у Государева бастиона Петропавловской крепости в рамках открытия фестиваля «Современное искусство в традиционном музее».



Как сообщили «БалтИнфо» в оргкомитете фестиваля, финские циркачи в день открытия фестиваля покажут представление под названием Rusty road circus.



«Во двор въезжает старый фургон… - этот простой сюжет становится завязкой динамичного дорожно-циркового шоу. Из фургона выпрыгивают акробаты, и начинается полный веселья цирковой спектакль, который подходит для всей семьи. Его премьера состоялась в 2009 году на Фестивале современного циркового искусства в Хельсинки. С тех пор перфоманс демонстрировался более 40 раз в Финляндии, Швеции, Латвии и Литве», - рассказали организаторы фестиваля.



Цирковая команда Race horse company возникла в 2008 году. Ее создатели Раули Косонен, Петри Туоминен и Калле Лехто стремятся создать новый вид современного цирка – дерзкий и бескомпромиссный. Их спектакли основаны на эстетике хаоса, полны юмора и сюрпризов. С самого начала труппа ориентировалась на гастроли, и группа объявила своей целью «завоевание мира». Команда дает представления по всей Европе, а также гастролирует в Северной Америке, Австралии и Азии.



Добавим, что представление состоится при поддержке Института Финляндии в Петербурге. Его представляют Фонд «ПРО АРТЕ», Северо-Западный филиал Государственного центра современного искусства при поддержке петербургского комитета по культуре и Фонда Михаила Прохорова.