Кира Найтли ради семьи уходит на покой (ФОТО)

Звезда Голливуда, знаменитая Элизабет из "Пиратов Карибского моря" Кира Найтли заявила о том, что оставляет кинокарьеру ради семьи. «Моя профессия лишила меня обычной жизни», - утверждает актриса.

В интервью одному из популярных глянцевых журналов, где разместилась «прощальная» великолепная фотосессия актрисы, она поделилась, что несмотря на известность и успех, не имела «никакой жизни» за пределами съемочной площадки. Она устала от папарацци, которые везде и всюду преследуют ее.

Сейчас она собирается замуж за рокера Джеймса Райтона и хочет посвятить себя семье.

«Я не из тех женщин, которые ради признания раздеваются перед камерой, участвуют в сексуальных сценах. Мне не нужна такая оголтелая популярность, - заявила актриса.



Кира Найтли родилась в марте 1985 года в Англии (г. Теддингтон, графство Миддлсекс) в результате пари, которое заключили между собой ее будущие родители – известные британские актеры Уилл Найтли и Шерман МакДональд. Суть пари состояла в следующем: если Шерман, к тому времени оставившая карьеру артистки и решившая заняться драматургией, продаст свою первую пьесу, то в семействе Найтли появится второй ребенок. Шерман пари выиграла. В результате мировой кинематограф приобрел новую звезду, Киру Найтли.

Уже к двадцати годам ее «послужной список» составил двадцать фильмов – по одному фильму на каждый год жизни. Ее имя стоит рядом с такими звездами, как Джонни Депп, Орландо Блум, Джефри Раш, Микки Рурк и др.















