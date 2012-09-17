Минкультуры намерен запретить снимать кино за границей

На совещании по развитию кинематографии глава Минкультуры Владимир Мединский предложил сократить число получателей господдержки в сфере кино, запретить им съемки за границей и на несогласованные темы, а также выделять деньги на производство сериалов.

Он сказал: "Мы предлагаем обязать получателей госсредств на кино использовать его только для съемок на территории России, это прямая протекционистская мера для поддержки отечественных киностудий". При этом могут быть единичные исключения - с разрешения заказчика и если съемки за рубежом являются неотъемлемой частью авторского замысла, пояснил министр.

По словам Владимира Мединского, сейчас при господдержке снимаются более 400 фильмов, но не все из них доходят до большого экрана. В этой связи ведомство предлагает сократить число получателей госсредств, чтобы оставшиеся фильмы получали больше денег - это позволит сделать российские фильмы более конкурентоспособными.

Кроме того, ведомство предлагает обеспечить господдержкой те телесериалы, которые сейчас имеют большую аудиторию. Но такая поддержка, по словам министра, должна осуществляться при участии телеканалов - если они согласятся софинансировать сериалы и гарантируют их выход в эфир.

А с 2013 года Минкультуры намерено жестко определять тематику игровых и неигровых и анимационных фильмов, на создание которых будет выделяться госфинансирование: "Мы планируем заказывать сценарии, оставляя авторские права на них у министерства культуры", эта мера будет распространяться и на фильмы, созданные при поддержке Фонда кино.

Говоря о судьбе "Ленфильма", министр сообщил, что состоялось обсуждение всех вариантов развития киностудии, которые "предполагали развитие киностудии без ее перепрофилирования, восстановление производственных мощностей за счет привлечения кредитных средств и сохранения 100% акций киностудии в госсобственности".

Также министр сообщил, что избран новый совет директоров, он полностью обновлен. По его словам, Министерство культуры РФ предлагает, чтобы совет директоров киностудии "Ленфильм" возглавил Федор Бондарчук, а в качестве генерального директора киностудии министерство будет предлагать Эдуарда Пичугина.