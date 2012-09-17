«Лучшие песни» от Александра Градского

Александр Градский 22 сентября в концертном зале имени П.И. Чайковского представит уникальную концертную программу «Лучшие песни».

Александр Градский заметная фигура в мире музыки и культуры. Помимо того, что это уникальный человек с идеальным слухом и голосом, он по праву считается отцом-основателем русского рока. Это позднее Александру Градскому было присвоено звание Народного артиста России, а когда-то обладатель многочисленных наград «за выдающийся вклад в мировую музыку» не только участвовал в рок-группах, но и создавал их именно тогда, когда словосочетание «русский рок» было под жестким запретом в нашей стране.



Александр Градский за годы своей музыкальной деятельности выпустил около 20-ти альбомов, создал огромное количество песен, несколько рок-опер и рок-балетов. Он автор музыки более чем к 40-ка художественным фильмам («Романс о влюбленных», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Узник замка Иф»…), мультфильмов и документального кино.

Его талант признан не только на Родине, но и далеко за ее пределами. Ценителей творчества Градского определенно объединяет любовь к музыкальным изыскам, безукоризненному, чистому исполнению и пристрастие к живой музыке. Голос Александра Градского не терпит фальши, завораживает, восхищает и удивляет раз за разом.



Грядущее выступление долгожданное еще и потому, что этот концерт Александр Градский составлял по многочисленным пожеланиям зрителей.



«Последнее время из концерта в концерт у меня большие составы – оркестры, – объяснил своё решение Александр Градский, – поэтому репертуар соответствующий. Я обычно пою классику, романсы, а песни под гитару в желаемом количестве просто не влезают в программу. И каждый концерт зрителям не хватает песен под гитару, старых и новых. Они приходят на концерты зная, что в основном будет классика, но ждут второе отделение, в котором я исполняю песни. Поэтому в этот раз будет исключительно песенный акустический концерт без оркестров и приглашенных гостей».



На концерте Александр Градский представит песни разных лет, в том числе и композиции с нового альбома «Неформат». Диск с провокационным названием был выпущен осенью 2011 года, для Александра Градского он стал «попыткой облечь в камерную и симфоническую формы простые песни, создать оркестровое обрамление простых гармоний». Этот музыкальный эксперимент оттеняют довольно резкие тексты песен, включающие ненормативную лексику. Не обойдётся и без музыкальных подарков зрителям - певец обещает представить на концерте несколько совершенно новых композиций, ещё нигде ранее не звучавших.