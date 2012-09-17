В Москве проходит 10-й ретрофестиваль «Дни истории»

В центре Москвы на Каретном ряду в саду "Эрмитаж" проходит очередной осенний ретрофестиваль "Дни истории". В этом году темой фестиваля выбрана история городского отдыха времён Советского Союза. Вход свободный.

В саду "Эрмитаж" воссозданы атмосфера и обстановка парка советских лет, в частности, в нем припаркованы автомобили, выпущенные несколько десятилетий назад, в ретрокиоске можно приобрести предметы из прошлого, а музыкальное сопровождение обеспечивает патефон.

"В рамках мероприятия действует экскурсионное бюро: краеведы историко-культурологического проекта "Москва, которой нет" проводят для всех желающих бесплатные экскурсии по саду "Эрмитаж". В читальне открыта экспозиция "Из истории городского отдыха", где представлены редкие фотографии из архивов проекта", - сообщила пресс-служба столичного Департамента молодёжи. Мероприятие проходит по адресу: ул. Каретный ряд, д. 3.

Ретрофестиваль организуется в Москве с сентября 2007 года и проходит 2 раза в год, в мае и сентябре. По замыслу авторов мероприятия, каждый праздник демонстрирует тот или иной фрагмент нашей истории и имеет свои тему и сюжет.