«Золотой век» советской песни в «Геликон-опере»

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана представляет новый спектакль - "Back in the USSR!". Название этой программе дала написанная в далеком 1968 году песня Пола Маккартни. На время спектакля слушатели перенесутся далеко назад, в "золотой век" советской песни.



Советская песня была настоящей фабрикой народного оптимизма. В её мире почти всегда стояла хорошая погода, дождь шел, только если так хотелось героям, а за каждым поворотом подстерегало счастье. И, конечно, молодым везде была дорога! Им просто некому было мешать, потому что злодеи пели редко, они обычно оставались в разговорном жанре.



Чисто ли советский это миф? Нет. Аналогичные фабрики оптимизма имелись и на Западе. У советской массовой песни прочная генетическая связь с песнями Голливуда и Бродвея. Ведь и Бродвей, и Голливуд в огромной степени создали бывшие подданные российской империи.



Композитор-песенник Самуил Покрасс вторую половину жизни провел в США, а его младшие братья Дмитрий и Даниил жили и творили в СССР. Происходил и обмен опытом. После того как Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров три года провели в США, родилась советская музыкальная комедия. У них был Гершвин, у нас - Дунаевский. По обе стороны океана авторы мюзиклов и музыкальных фильмов создавали иллюзию всеобщего счастья (при обязательном участии профессионального аранжировщика). Но было ещё кое-что. Прекрасное, Доброе, Вечное воплощалось в песнях в самой простой и доступной форме, а в море оптимизма была и капелька сладкой печали. Поэтому эти песни до сих пор поются.



В новом спектакле "Геликон-оперы" прозвучат песни Исаака Дунаевского, Василия Соловьёва-Седого, Никиты Богословского, Матвея Блантера, Бориса Мокроусова, Тихона Хренникова, Юрия Милютина и Анатолия Лепина, а песня Пола Маккартни станет эпиграфом спектакля.

Премьерные спектакли состоятся 28, 29, 30 сентября, 4, 5 и 6 октября 2012 года в «Геликоне» на Арбате». Начало в 19 часов.