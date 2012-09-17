Конча Буика намерена вернуться в Петербург

В воскресенье в петербургском Мюзик-холле состоялся концерт испанской королевы фламенко Кончи Буики и сенегальского музыканта Шейха Ло. Их выступление стало первым в России, что привлекло немало внимания со стороны местной публики. Зал в Мюзик-холле был забит до отказа.



Музыкальный вечер начал Шейх Ло, который вместе со своими друзьями и коллегами исполнил зажигательные африканские ритмы. Направление, которое продвигает Шейх Ло называется растафари. Считается, что его манера исполнения отличается особым позитивным настроем. Петербургский концерт это только подтвердил: зрители с восторгом воспринимали все композиции.



Кроме того, Шейх Ло наглядно продемонстрировал на концерте всё разнообразие своей творческой личности: он выступил в качестве талантливого певца, гитариста, ударника и барабанщика.



Во втором отделении на сцену Мюзик-холла вышла известная зарубежная певица Конча Буика, неоднократно номинированная на латинскую премию «Грэмми». Её голос также звучит в одной из последних работ Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Режиссёр, как и многие другие, оказался под обаянием певицы.



«Песни Буики переносят в такое место, где мы остаёмся один на один с нашей романтической историей, ошибки которой становятся очевидными», - как-то отметил Альмодовар, - «Однако, послушав ее песни, мы продолжаем намеренно допускать те же ошибки, потому что в страсти нет правил, нет здравого смысла, нет осторожности и нет сожаления».



Выступление Кончи Буики в Мюзик-холле, как всегда, оказалось до отказа наполнено эмоциями. Главным переживанием певицы в этот вечер стало восприятие Петербурга, который покорил её своей красотой. В перерывах между песнями она неоднократно признавалась в любви городу и его жителям.



В конце концерта певица высказала желание вернуться в Петербург. В подтверждении своих слов она сняла с себя перстень и отдала его одному из зрителей в первом ряду. Она верит, что оставленная в городе вещь обязательно поможет ей найти путь обратно.



Напомним, что 17 сентября Конча Буика и Шейх Ло выступят в Московском международном Доме музыки. Организатором российских концертов талантливых исполнителей является фонд «Музыкальный Олимп».