В Шереметевском дворце проходит выставка-конкурс молодых художников

В Шереметевском дворце стартовал масштабный культурный проект: в залах музея открылась выставка-конкурс «Большие каникулы». Проект приурочен к 300-летию усадьбы «Фонтанный дом».



Для экспозиции были отобраны наиболее интересные работы, созданные выпускниками и студентами художественных вузов Санкт-Петербурга. К участию в выставке также оказались допущены произведения, появившиеся в ходе весенней пленэрной практики в саду «Фонтанного дома». Все работы - так или иначе связаны с историей старинной усадьбы: таким было главное условие конкурса.



Основу экспозиции составили произведения студентов Академии им. А.Л.Штиглица и СпбГУ. Молодые художники продемонстрировали большое разнообразие подходов к трактовке образа Фонтанного дома: на выставке демонстрируется скульптура, живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.



Несмотря на первичный отбор, основной конкурс ещё впереди. Через месяц, 12 октября, экспертное жюри выберет основных победителей творческого соревнования. Значимую лепту в процесс определения лауреатов конкурса смогут внести посетители выставки: на основе заполненных ими анкет будет вручён «Приз зрительских симпатий».

Для петербургского музея нынешний конкурс во многом носит экспериментальный характер.



«Творческий конкурс является экспериментальной инновационной формой сотрудничества коллектива музея с научной и творческой общественностью города, молодёжью и студентами», - поясняет куратор выставки, кандидат философских наук Римма Щипина, - «Произведения студентов художественных вузов стали современной рецепцией старинных шедевров зодчества, музыки, поэзии. Выставку дополняют и внеконкурсные работы, поступившие после отборочного тура».



Выставка продлится до 15 октября. В ходе её работы будет организовано немало дополнительных мероприятий. 26 сентября в парке Фонтанного дома состоится открытый мастер-класс с преподавателями Академии им. А.Л.Штиглица. На 30 сентября, День интернета, в Шереметевском дворце запланирована презентация программы «Смарт Музей».