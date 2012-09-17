Борис Галкин посвятил свой творческий вечер памяти сына Владислава

В рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень — 2012» в воскресенье прошел творческий вечер заслуженного артиста России Бориса Галкина.

Артист посвятил его памяти своего сына Владислава и актера Алексея Локтева. Выступление в Благовещенске в концертном зале Центра эстетического воспитания Борис Галкин начал с минуты молчания.

Актер начал концерт со стихотворения, посвященного сыну, затем под гитару исполнил свою новую песню на стихи Владимира Набокова. Галкин читал стихи Сергея Есенина, Николая Гумилева, Владимира Набокова, пел песни как «а капелла», так и аккомпанируя себе на гитаре.

В композиции «Молитва» Галкин со слезами на глазах обратился к сыну Владиславу.

19 сентября, Борис Сергеевич Галкин отпразднует 65-летний юбилей.

Заслуженный артист России Владислав Галкин умер в феврале 2010 года на 38-м году жизни.