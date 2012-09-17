Фильм Дэвида Рассела "Сборник лучиков надежды" стал победителем фестиваля в Торонто. В воскресенье картина стала обладателем главного приза фестиваля - награды People's Choice ("Выбор народа") .

Фильм с Брэдли Купером в главной роли представляет собой экранизацию одноименного трагикомического романа Мэттью Куика. Картина рассказывает историю бывшего учителя, который, проведя восемь месяцев в психиатрической больнице, возвращается к своим родителям и пытается заново наладить семейную жизнь. В фильме снимались Роберт де Ниро и Джеки Уивер.

Фестиваль в Торонто является одним из самых крупных в Северной Америке. Он также известен как кинорынок, на котором прокатчики приобретают ленты со всего мира.

Премьера картины состоялась на фестивале 8 сентября. В американский прокат фильм выйдет 21 ноября.

Среди других призеров фестиваля - награду "Приз международных критиков") получил фильм Франсуа Озона "В доме". Приз зрительских симпатий в номинации "Полуночное безумие" получила комедия Мартина Макдонаха "Семь психопатов" с Колином Фаррелом в главной роли.