Россиянин Александр Кутузов победил на Международном конкурсе им. Чайковского

Российский пианист Александр Кутузов стал победителем Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского. Студент второго курса Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена сыграл сложнейший концерт для фортепьяно с оркестром Сергея Прокофьева.

Гала-концерт прошел в швейцарском городе Монтре, на сцене "Аудитории Стравинского".Публика шесть раз вызывала 16-летнего музыканта на сцену, передает Вести.ру.

Ректор московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов, входивший в состав жюри по фортепьяно, рассказал, что на нынешнем конкурсе стояла проблема - кому присудить первое место. Всего в конкурсе приняли участие 124 молодых исполнителя (до 17 лет) из 20 стран мира.