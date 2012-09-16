На Дворцовой площади появится пазл по картине Альбрехта Дюрера

Жители Петербурга смогут приобщиться к немецкой культуре: в Северной столице проходят культурные события в рамках перекрёстного года Германии в России и России в Германии.



Первое значимое мероприятие запланировано на 16 сентября. В воскресенье на Дворцовой площади в необычном формате воссоздадут произведение выдающегося живописца Альбрехта Дюрера. На главной площади города на Неве появится знаменитый «Автопортрет в шубе». Специально для перекрёстного года на родине живописца - в Нюрнберге — был создан масштабный пазл на основе его произведения. Пазл состоит из 1023 элементов общей площадью 300 кв. м. По данным организаторов, это самый большой в мире пазл с изображением Дюрера. Акция в Петербурге начнется в полдень и продлится до пяти часов вечера.



В России пазл впервые был собран на Манежной площади в Москве в честь открытия Года Германии. «Посредством этой зрелищной акции собравшиеся символически перенесли в Россию частичку немецкой культуры и создали грандиозное ощущение сопричастности великому творению Дюрера», - поясняют инициаторы проекта.



Далее акция с успехом прошла в Екатеринбурге и Новосибирске. Следующим пунктом должен стать Санкт-Петербург.

Воссоздание автопортрета Дюрера — только одно из готовящихся в Петербурге мероприятий. 20 сентября в Мариинском театре состоится грандиозный концерт с участием мировой оперной дивы Кристин Шефер. В Государственном Эрмитаже также скоро должна открыться выставка, посвящённая творчеству Паулы Модерзон-Беккер — одной из основоположниц раннего экспрессионизма.