Концертный зал Мариинского театра откроет сезон

Концертный зал Мариинского театра вечером 18 сентября откроет сезон выступлением молодежного оркестра Каракаса. В этот вечер в зале будут звучать произведения Чайковского и Шостаковича, сообщает пресс-служба комитета по культуре.



В программе концерта - Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» П.И. Чайковского и Симфония № 10 ми минор Д.Д. Шостаковича. Дирижировать будет художественный руководитель оркестра Дитрих Паредес.



Молодежный оркестр Каракаса – один из самых ярких коллективов, созданных в рамках Национальной системы юношеских и детских оркестров и хоров Венесуэлы – программы, созданной Хосе Антонио Абреу 36 лет назад. В состав оркестра входят 175 музыкантов в возрасте от 14 до 22 лет. Эти талантливые исполнители продолжают дело своего старшего собрата – коллектива, ранее называвшегося Молодежный оркестр Венесуэлы им. Симона Боливара, а ныне носящего имя Симфонического оркестра Венесуэлы им. Симона Боливара.



Этот коллектив, наряду с Консерваторией им. Симона Боливара, является одним из самых значительных достижений существующей в стране системы непрерывного музыкального образования, работающей при поддержке мэра Каракаса. Помимо сложных симфонических произведений известных композиторов и камерной музыки, в репертуар оркестра входит специальная программа латиноамериканской музыки, состоящая в основном из произведений венесуэльских композиторов.

Художественный руководитель оркестра, молодой музыкант Дитрих Паредес – выдающийся дирижер, с именем которого связаны большие надежды на дальнейшее развитие системы музыкального образования в Венесуэле.



В 2011 году оркестр дебютировал на мировой сцене, с успехом выступив на международных фестивалях в Бергене и в Осло, за которыми последовали не менее успешные гастроли по Китаю и Корее. Среди ангажементов коллектива на 2012 год – выступления в Лиссабоне, Порто, Осло, на Международном музыкальном фестивале им. Антонина Дворжака в Праге, на Международном фестивале во Фландрии, в венском Концертхаусе и на Бетховенском фестивале в Бонне.