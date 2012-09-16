В Цирке на Фонтанке разместится «Ярмарка идей»

Цирк на Фонтанке с 21 по 23 сентября станет площадкой для Второго всемирного фестиваля цирковой режиссуры «Ярмарка идей». Как сообщает пресс-служба комитета по культуре, каждый день станет тематически важной частью общего действа: цирковые, театральные, музыкальные, научно-популярные, образовательные и выставочные мероприятия, а также концерты и развлекательные перфомансы.



«За время существования фестиваль разросся не только во временном пространстве, но и в территориальном: площадки «Ярмарки идей» будут рассредоточены по всему Санкт-Петербургу. Однако центральным местом всех событий традиционно останется Цирк на Фонтанке», - отметили в комитете.