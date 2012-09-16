Литейный проспект на 4 дня превратится в выставочный зал под открытым небом

Благотворительный Фонд CEC Artslink, при поддержке посольства США в Москве, Северо-Западного филиала Государственного центра современного искусства, галереи «Анна Нова» и фонда Trust for Mutual Understanding, объявляет о запуске ежегодного международного Public Art фестиваля «Арт Проспект».

Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета по культуре, «Арт Проспект» – уникальный по формату и абсолютно новый для Петербурга фестиваль Public Art.



«На четыре дня Литейный проспект на отрезке от Невского проспекта до улицы Белинского станет местом, где будут представлены самые разные виды современного искусства в общественном пространстве: от временных инсталляций и интерактивных медиапроектов до бумажных аппликаций и перформансов», - рассказали в комитете по культуре.

Куратор фестиваля – Благотворительный Фонд CEC Artslink в партнерстве с известным нью-йоркским фестивалем Art in Odd Places, где регулярно представляется самое актуальное визуальное и перформативное искусство, выставляемое в городских пространствах. В 2012 «Арт Проспект» и Art in Odd Places объединены общей темой «Модель» и представят прохожим другой город, «сбив» их с проторенных маршрутов и открыв новое измерение привычного и повседневного ландшафта.

Участниками фестиваля «Арт Проспект» стали девятнадцать российских и американских художников и творческих коллективов, разделяющих стремление представить искусство в необычных пространствах, чтобы охватить как можно более широкую и разнообразную аудиторию.



В сентябре 2012 года девять американских художников, включая звезд современного Public Art Шерил Оринг и Пола Нотзольда, в сопровождении куратора Эда Вудама, приедут в Петербург на 14 дней, чтобы создать и инсталлировать работы в рамках фестиваля. На фестивале будет представлена и нашумевшая работа «Мисс Беннетт» американской художницы Swoon – одной из ключевых фигур современного Public Art. Одновременно с ними свои проекты для фестиваля создадут десять художников из Петербурга и Москвы, среди которых: Петр Белый, группа «Мыло» и международный театральный центр «Легкие люди». Программа фестиваля будет включать в себя и образовательную часть – лекции и мастер-классы.