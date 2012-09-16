Микки Рурку, актеру, сценаристу и бывшему боксеру исполняется 60 лет

Микки Рурку, одному из самых харизматичных американских актеров, знаменитому по фильмам «Девять с половиной недель», «Дикая орхидея», бывшему боксеру сегодня исполняется шестьдесят лет.



Кем он только не был за свою жизнь: занимался боксом, работал разнорабочим, даже наркотой приторговывал. Но потом решил покорить Нью-Йорк, занял у сестры 400 долларов и улетел в город мечты, где феноменально с первой попытки поступил в знаменитую актерскую школу Ли Страсберга. Дебют актера в кино состоялся в 1979 году в фильме режиссера Стивена Спилберга "1941", где он снялся в качестве статиста.

Красавчик Микки преуспел в своем новом амплуа. Мировую славу ему принес эротический фильм «Девять с половиной недель», где Рурк снялся в паре с тогдашней секс-бомбой Голливуда, актрисой Ким Бэсингер.

На пробах к эротической мелодраме "Дикая орхидея" Рурк познакомился с моделью Кэрри Отис, которая в 1992 году стала его женой.



Потом началась полоса неинтересных ролей и Микки принял решение вернуться на ринг. За время занятий боксом актер получил множество травм. Пришлось перенести ряд неудачных пластических операций.

В конце 2011 года Микки Рурк был удостоен одной из высших почестей в Голливуде - оставил отпечатки своих ладоней и обуви в цементе перед Китайским театром в Лос-Анджелесе, расположенным рядом с театром "Кодак", где проходят церемонии вручения премии "Оскар".



На сегодняшний момент Микки Рурк, вернулся в киноискусство, причем с размахом, достойным настоящей звезды, он невероятно востребован. Ему по силам и искренне заплакать в кадре («Рестлер» Даррена Аронофски), и показать публике бунтарский дух («Железный человек 2»).

Микки Рурк пьет водку в прямом эфире Первого канала.