Фестиваль кино стран СНГ и Прибалтики "Киношок-2012" начинает свою работу сегодня в российском городе-курорте Анапа. Председателем большого жюри стал писатель Владимир Войнович.

В этом году в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены 14 лент. Среди них — две российские: «Блиндаж» Александра Горновского и «Я тоже хочу» Алексея Балабанова. В короткометражной программе участвуют 23 картины.

К фестивалю на этот раз добавится новая программа киноальманахов. В нее войдут российские, молдавские, киргизские, казахские и украинские проекты.

Традиционно в рамках этого кинособытия в Анапе, Новороссийске и Темрюке пройдет фестиваль «КиноМалыШок». Он объединит игровые и анимационные фильмы. Жюри детского конкурса состоит из обычных школьников.

Кроме конкурсных показов и просмотров участники фестиваля "Киношок-2012" дадут благотворительные концерты для жителей Крымска, пострадавшего от наводнения 6-7 июля.

Фестиваль продлится до 23 сентября.



