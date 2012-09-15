Роман российского писателя Дмитрия Глуховского "Метро 2033" будет экранизирован. Права на экранизацию приобрела компания MGM. Как ожидается, сценаристом картины будет Ф. Скотт Фрэзиер, а роль продюсера осуществит Марк Джонсон.



Ранее Джонсон принимал участие в создании фильмов "Человек дождя", "Жена астронавта", "Дневник памяти" и "Хроники Нарнии". Сведений о том, кто будет режиссером фильма пока нет, передает Лента.ру. Напомним, роман "Метро 2033" Дмитрия Глуховского был опубликован впервые в 2005 году (до этого его текст появлялся в интернете). Согласно сюжету бестселлера, в 2013 году случилась ядерная война, уничтожившая значительную часть населения Земли. В Москве выжившие люди проживают в туннелях метро.