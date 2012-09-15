Министерство культуры РФ предложило на должность председателя совета директоров легенарной киностудии "Ленфильм" режиссера Федора Бондарчука.

В состав совета директоров киностудии, судьба которой беспокоит многих деятелей кино, в том числе Александра Сокурова, предложено включить заместителя министра культуры Ивана Демидова, советника министерства Андрея Аристархова и трех представителей общественного совета киностудии – Алексея Германа, Александра Сокурова и Сергея Сельянова.

На этой неделе Минкульт РФ устроило общественное обсуждение концепций развития "Ленфильма". Состав совета директоров предложил сменить Сокуров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника Министра культуры РФ Юлию Зазулину, на должность директора киностудии "Ленфильм" была предложена кандидатура Эдуарда Пичугина.

Режиссер Алексей Герман-младший считает некорректной позицию Александра Сокурова относительно ситуации вокруг киностудии "Ленфильм".

"Самое главное, что Сокуров говорит вещи, не соответствующие действительности, потому что никто из тех, кто придерживается иной позиции, никогда не говорил о том, что "Ленфильм" должен стать студией, которая должна заниматься коммерческим кино", - сказал Герман в интервью "Эху Москвы".

По его словам, "все авторы другой концепции выступают за то, чтобы "Ленфильм" занимался культурно-значимыми фильмами, но все-таки сейчас не то время, чтобы можно было замыкаться только на авторском кино".