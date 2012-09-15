Лолита высказала претензии к министру культуры Крыма (ВИДЕО)

Звезда российского шоу-бизнеса певица Лолита Милявская дала концерт в Симферополе в Украинском музыкальном театре. Певица была возмущена и высказала претензии к министру культуры Крыма Алене Плакида.

Лолита не была никогда знакома с министром лично, а также не знает имени и фамилии, предполагая, что это мужчина. Зрители из зала подсказали Лолите, что ведомство возглавляет женщина.

«В зале есть места, которые отданы министру культуры Крыма, - с недовольством сообщила певица публике вначале концерта. - Или там только секретариат».

В конце выступления Лолита уточнила, что места находятся в шестом ряду.

«Шестой ряд, родственники министра культуры Крыма, может, домработница, встаньте, чтобы вас увидели», - обратилась она к ним, однако никто не поднялся.

Тогда певица решила утроить персональное шоу для зрителей шестого ряда. Вышел художник по свету Дмитрий из команды артистки. Лолита попросила его станцевать для шестого ряда стриптиз. Дмитрий под музыку эффектно снял куртку и остался в майке.

Лолита упомянула министра культуры Крыма и во время исполнения песни «Не твое дело». Импровизируя, она спела о том, что растолстела, добавив: «Только не говорите министру культуры Крыма, о чем бы я спеть хотела, что душе насрать на вес тела».

В композицию «Ту-ту-ту, на-на-на» Лолита вставила строчки: «Правительство Крыма споет вам: «Ту-ту-ту, на-на-на: все починим, отремонтируем…», имея ввиду обещания, которые дают крымчанам политики в предвыборную кампанию.

Также артистка указала на конкретные причины своего недовольства, сообщает «АН-Крым».

«Закулисье надо ремонтировать – говорю для министра культуры Крыма. (…) Если бы вы видели, какое тут закулисье. Это неправильно», - отметила она дважды.

Как стало известно «АН-Крым», в это время ни о чем не подозревающая министр культуры автономии Алена Плакида находилась в Ялте на открытии международных соревнований по автогонкам Prime Yalya Rally.

Отметим, что после выступления у «АН – Крым» было намечено интервью с Лолитой. Агент Лолиты в Украине и попросил не упоминать в материалах высказывания артистки о министре культуры. На вопрос журналистов, по какой причине, он ответил: «Потому что» поставил условие - интервью или упоминание о министре. Журналисты не согласились с выдвинутым ультиматумом и покинули помещение театра.