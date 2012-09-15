В Петербурге показали творческий мир Геннадия Устюгова

Художник Геннадий Устюгов - яркий представитель неофициального искусства 1970-1980-х гг. в Ленинграде. В последние годы из-за проблем со здоровьем он практически не создаёт новых произведений.

Вместе с тем, его творческое наследие по-настоящему значимо и требует глубокого осмысления современниками. В Галереей Искусств Kgallery попытались представить работы мастера в максимально полном объёме. Инициатором проекта под названием «Устюгов. Я - художник» выступил известный фотограф Юрий Молодковец.



В этом году Геннадию Устюгову исполнилось 75 лет, в честь юбилея было решено провести целую серию выставок, посвящённую творчеству художника. Произведения Устюгова с успехом были показаны в таких городах как Самара и Оренбург. Совсем недавно интересная экспозиция была продемонстрирована в музее «Царскосельская коллекция» под Петербургом. К организации выставки в Kgallery подошли особенно тщательно.



«Мы концепцию не просто изменили, а кардинально всё поменяли», - отметил Юрий Молодковец на презентации проекта, - «Это совсем другая выставка, которая состоит из частных собраний. Сами коллекционеры, скорее всего, работы Устюгова в таком объёме ещё не видели».



На экспозиции представлены произведения Геннадия Устюгова разных лет, что даёт возможность увидеть весь тематический круг художника. На выставке встречаются несколько отрешённые от действительности женские фигуры; излюбленные Устюговым, лаконичные натюрморты и, конечно, наполненные философским содержанием образы отшельника. Каждая работа проникнута эмоцией, но остаётся при этом высшим проявлением мировоззрения автора.



«Он кажется человеком необычайно искренним, наивным, неприспособленным, но его творчество построено на полной сознательности», - говорит искусствовед Любовь Гуревич об Устюгове, - «В отношении искусства он точно знает почему делает каждую линию. Это не просто наитие».



Выставка в Kgallery продлится до 2 октября. На этом проект «Устюгов. Я — художник» не завершит своего существования. В декабре выставка в несколько изменённом формате будет показана в Центре современного искусства в Новгороде: там акцент будет сделан на работах 2000-х гг.