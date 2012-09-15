В Петербурге — фестиваль домашних животных «планета друзей»

Внимание: все домашние животные допускаются на праздник на поводках, в намордниках, при наличии ветеринарного паспорта. Начало сегодня в 13 часов.

В программе фестиваля выступление кинологического центра «Виват собака!», цирковое представление, мини-зоопарк, церемония запуска «дирижаблей желаний», большая концертная программа с участием музыкантов, интерактивных театров, популярных артистов и коллективов, конкурсы на лучшее домашнее животное.



Среди гостей фестиваля - звезды театра, эстрады, кино вместе со своими питомцами: Анвар Либабов и Анна Орлова («Театр Лицедеи»), заслуженные артисты РФ Елена Руфанова и Сергей Барковский, певицы Наталья Сорокина и Ольга Павенская, телеведущая Анна Фрадкина, фокусник Роман Борщ.



За время своего существования фестиваль превратился в большой семейный праздник, который проходит в одну из суббот сентября и объединяет всех, кто любит домашних питомцев. Фестиваль «Планета друзей» - это не только возможность весело провести выходной день с семьей, но и получить новые впечатления, поучаствовать в конкурсах и викторинах, оказать помощь бездомным животным.