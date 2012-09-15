Умер экс-участник «Машины времени» Максим Капитановский (ВИДЕО)

Вчера умер Максим Капитановский, об этом сообщают участники группы “Машина времени”. Максим – барабанщик ранних составов Машины времени c 1972 по 1973 г, звукорежиссёр, режиссёр, сценарист, писатель, поэт, конферансье, продюсер.



Капитановский был барабанщиком ранних составов группы в 1970-х годах. Максим успел поиграть в 70-х в составе вполне респектабельных филармонических ансамблей «Добры Молодцы» и «Лейся, Песня». С 1984 по 1994 год работал в «Машине Времени» в качестве концертно-гастрольного звукорежиссера, тогда же написал ироничную книжку «Всё очень непросто» и покинул группу. В составе «Машины времени» последний раз Капитановский появлялся в качестве музыканта на концерте в честь 20-летнего юбилея группы.

В течение трёх лет он был главным редактором газеты «СМАК».

В последние годы жизни он руководил концертно-продюсерской компанией, был автором нескольких книг. Капитановский известен также как автор документального кино. Он снял картины «Пол Маккартни: 73 часа в России», «Не стреляйте в музыкантов» и «Во всем прошу винить Битлз». Его последней киноработой стала лента «Таймашин. Рождение эпохи», посвященная родному коллективу «Машина времени».

В 2012 году у Максима Капитановского медики диагностировали рак на поздней стадии

Музыкант скончался на 65-м году жизни.



