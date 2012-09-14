Смотрите кино: Севастопольский международный кинофестиваль открыт

В волнительном настроении севастопольцы и СМИ города ожидали открытия II Севастопольского международного кинофестиваля. Вместе с ними томилась и красная дорожка, по светской традиции приготовленная для шествия организаторов фестиваля и актеров. Казалось, она сама вот-вот станет еще краснее: для Севастополя мероприятия такого масштаба – большая редкость.

Пусть открытие запланировано и на противоречивую дату – 13 сентября – кинофестиваль настолько долгожданен, что в этот вечер никто об этом не задумывался. В 2006-м году его президентом был Богдан СТУПКА, в 2012-м фестиваль посвящен его памяти, а Богдан Сильвестрович по-прежнему остается духовным штурманом и талисманом этого события.

«Кого везут?», - любопытствовала публика. В ответ – тишина: мало кто даже из журналистов точно знал, кого в вечер открытия они увидят на красной дорожке. Молва пошла и вокруг имени известного российского режиссера Никиты МИХАЛКОВА, который на днях якобы может приехать. Наконец Mercedes подкрался к основанию ковра, и первой гостей поприветствовала генеральный продюсер кинофестиваля Елена НАУМОВА со своим супругом. Заискрился фейерверк из фотовспышек, караван из машин с приглашенными участниками кинофестиваля устремился к главному входу в Севастопольский центр культуры и искусства. Вслед за продюсером появился актер Марк БИКИНДОУ (США) - председатель жюри севастопольского кинофестиваля. По красной дорожке прошлись актрисы Татьяна ЛЮТАЕВА с сыном и Динара ДРУКАРОВА, режиссеры Игорь ВОЛОШИН и Алексей ФЕДОРЧЕНКО, актер Аристарх ВЕНЕС.

Холл Севастопольского центра культуры и искусств стал эпицентром светских бесед за бокалом шампанского, фотосессий звезд и их общения с журналистами. Председатель жюри Марк БИКИНДОУ поделился с "АН-Крым" своим представлением о роли кино и его тенденциях: «Кинематограф всегда обращен к вечности. Например, 50 лет назад в фильмах было много насилия, и люди возмущались этому. Однако это история. Кино – это экран современной жизни. Не считая тенденций коммерческих фильмов, которые ориентированы на покупаемость: они работают на конкретные целевые группы, пример тому - фильм «Сумерки».

БИКИНДОУ также отметил, что режиссер всегда обращает внимание на характер своих героев и их эволюцию в течение фильма: вначале это может быть «плохой парень», в конце – «хороший», а вместе с ним меняются мнения, чувства и эмоции зрителя.

Перед началом первого фильма Основного конкурса гости вечера просмотрели легенду о древней земле Таврии, на которой всегда снимали и будут снимать киношедевры. Согласно легенде, Крыму покровительствует муза кинематографа.

Генеральный продюсер Елена НАУМОВА первой вышла на сцену. Она поблагодарила за работу Марию БЕЗРУК, программного директора кинофестиваля, которая на последних месяцах беременности вынашивала еще и состав фильмов для основного и конкурса дебютов. В руках НАУМОВА держала кусочек тарелки, которой в 2006 году открывал I Севастопольский международный фестиваль его президент Богдан СТУПКА. В дань уважения и память о нем организаторы не стали назначать нового президента.

На сцену вышли все члены жюри, а зрителям продемонстрировали главную статуэтку кинофестиваля и трейлеры фильмов Основного конкурса. Открывала мероприятие конкурсная лента Уэса Андерсона «Королевство полной луны» - фильм, очаровывающий своей свежестью, атмосферой и идейностью. Однако не все зрители оценили его шарм: грузно постукивая каблучками, из зала удалялись дамы за 30 и их спутники. Не хватило терпения, а, может, вкуса оценить достоинства фильма, и севастопольской молодежи. С «АН-Крым» поделились мнениями те, кто досмотрел до конца картину «Королевство полной луны».

«Это очень веселый и сумасбродный фильм. Он отображает эмоциональное поведение подростков. С технической точки зрения есть моменты неправдоподобные, но в целом фильм снят интересно. Хороший актерский состав (Брюс УИЛЛИС, Бил МЮРРЕЙ), хотя идея для узкого круга зрителей», - отметила жительница Севастополя Валерия ПРИС.

Фильм поразил и приехавшего на отдых в город туриста Витуса ШРЕЙНЕРА.

«Вначале показался скучным, детским. Потом он захватил своим смыслом. Фильм явно не на широкого зрителя – не блокбастер. Он впечатлил своей необычностью, новизной, оригинальностью сюжета», - рассказал он.

По мнению Марии БЕЗРУК, шансы на гран-при имеет кинолента Карла МАРКОВИЦА «Дыхание». Так или иначе, но для каждого зрителя победит свой фильм. Программа II-го Севастопольского международного кинофестиваль, по словам Марии, это «возможность посмотреть то, что, возможно, Вы никогда больше не увидите».

P.S. Программу Основного конкурса Севастопольского международного кинофестиваля составят 10 картин:

1. «Королевство полной луны», реж. Уэс АНДЕРСОН, США

2. «Дыхание», реж. Карл МАРКОВИЦ, Австрия

3. «Конвой», реж. Алексей МИЗГИРЕВ, Россия

4. «Похождения бравого солдата Швейка», реж. Ренат ГАЗИЗОВ, Украина, Россия (анимация)

5. «Я тоже хочу», реж. Алексей БАЛАБАНОВ, Россия

6. «Чемпионы из подворотни», реж. Ахтем СЕЙТАБЛАЕВ, Украина

7. «Самое время», реж. Оливер ПАРКЕР, Великобритания

8. «Все ушли», реж. Георгий ПАРАДЖАНОВ, Грузия, Чехия, Россия

9. «Любовь», реж. Михаэль ХАНЕКЕ, Австрия

10. «Тот свет», реж. Алексей ФЕДОРЧЕНКО, Россия (документальный)

На фото - Татьяна Лютаева