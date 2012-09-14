Алика Смехова лишилась меховой накидки и очень расстроена

У актрисы Алики Смеховой украли меховую накидку, которая была частью сценического костюма. Алика узнала об этом в Благовещенске, где она будет выступать в рамках фестиваля театра и кино "Амурская осень".



"Думаю, это произошло уже в Благовещенске. Сомневаюсь, что кто-то украл накидку в Москве. Я очень расстроена и теперь надеюсь только на правоохранительные органы", - сообщила она РИА НОвости.

По словам Смеховой, по факту пропажи заведено уголовное дело.

Юбилейный 10-й фестиваль театра и кино "Амурская осень" пройдет в Благовещенске с 15 по 23 сентября. В конкурсной программе этого года представлено 12 картин. В рамках фестиваля также пройдут спектакли, творческие встречи и концерты.



