Шедевры Русского музея оказались на улице

Русский музей продолжает знакомить жителей Северной столицы с произведениями русского искусства. В последние годы для приобщения общественности к высокому искусству активно используется уличное пространство. Вчера петербургский музей представил очередную уличную экспозицию «Шедевры Русского музея на улицах города». Данная инициатива была реализована совместно с компанией «Арт-Тур».



На этот раз экспозиция, которая разместилась на набережной канала Грибоедова, приурочена к 200-летию Отечественной войны 1812 года. На фасадах зданий появились 43 репродукции картин из собрания Русского музея, включая произведения Репина, Иванова, Серова, Венецианова. Все экспонируемые репродукции отличаются высочайшим качеством. При этом они надёжно защищены от какого-либо воздействия окружающей среды и даже от актов вандализма.



Как сообщают в петербургском музее, каждое произведение снабжено QR-кодом, который позволяет обладателям мобильных устройств с лёгкостью получить развёрнутую информацию об оригинале.



Напомним, что внедрение современных технологий происходит в рамках проекта «Русский музей: Дополненная реальность».

«Дополненная реальность - это новая форма взаимодействия зрителя и объектов культуры, которая связывает прошлое — великолепные шедевры, созданные русскими мастерами, — и будущее, которое сложно представить без интернета и мобильной связи», - поясняют в Русском музее.