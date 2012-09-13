Участников и гостей Севастопольского кинофестиваля порадуют мировой премьерой

Сегодня в 18:30 стартует второй Севастопольский международный кинофестиваль.

Как сообщила генеральный продюсер фестиваля Елена НАУМОВА, среди конкурсантов присутствуют как лауреаты Каннского фестиваля, так и картины украинских авторов, которые, по мнению организаторов, смогут составить серьезную конкуренцию мировому кинематографу, передает собкор "АН-Крым" в Севастополе.

«У нас половина конкурсной программы – это хиты прошедших трех крупнейших международных кинофестивалей. Это картина «Конвой», это Алексей БАЛАБАНОВ - картина «Я тоже хочу», хотелось бы подчеркнуть, что мы второй фестиваль мира, который показывает эту картину публично после Венеции, у нас два Каннских лауреата», - подчеркнула программный директор второго Севастопольского международного кинофестиваля Мария БЕЗРУК.

Она отметила, что шансы на победу есть и у менее именитых картин. По мнению БЕЗРУК, опыт многих международных фестивалей показывает – если в звездной компании есть новичок, то, как правило, он и выигрывает.

За пять дней кинофестиваля севастопольскому зрителю будет представлена основная программа из десяти картин, двадцать киноработ в конкурсе дебютантов. Вне конкурсной программы запланированы показы ретроспектив: «Михалков о любви» и «Богдан Ступка. Посвящение», где зритель сможет увидеть, в том числе, и эксклюзивное домашнее видео, ранее не показанное на большом экране. Кроме кинопоказов, в рамках фестиваля пройдет кинофорум и киношкола.

Настоящим событием станет мировая премьера фильма «Круглые отличники» режиссера Джеймса КОКСА, показ которого только закончился в Голливуде. Однако цель фестиваля – показывать не исключительно новое кино, а исключительно качественно отобранное кино, тем севастопольский кинофестиваль и отличается от многих международных, которые стремятся показать лишь премьеры и этим, как считает БЕЗРУК, обрекают себя на низкокачественный материал.

«Чем больше ты привязываешься к принципу мировой премьеры, тем больше у тебя шансов набрать слабую программу. Вот чего у нас точно никогда не будет, правда, очень не хочется привозить Вам какой-то слив, но при этом бить себя кулаком в грудь и говорить, что у нас мировая премьера», - отметила БЕЗРУК.

Еще одним серьезным бонусом фестиваля станет показ полной версии проекта «Астра, я люблю тебя». Это фильм-проект, который был создан по инициативе компании General Motors. Для России и стран СНГ это абсолютно уникальный опыт, когда владельцы бренда создают художественное произведение, на примере которого показано как продакт плейсмент (скрытая реклама) может работать грамотно, говорят организаторы фестиваля.

«Он (фильм «Астра, я люблю тебя». – Ред.) как альманах был показан даже в Москве всего один раз отдельные новеллы этого альманаха катаются по разным фестивалям, однако в целом проект показывается очень редко», - подчеркнула БЕЗРУК.

Кроме того, сегодняшний день открытия фестиваля ознаменуется встречей гостей и участников события в лучших традициях международных киноконкурсов – красной дорожкой и показом первой конкурсной ленты режиссера Уэса АНДЕРСОНА «Королевство полной луны».