Актриса Бриджит Бордо считала себя уродиной

Бриджит Бордо с ее чувственными губами и томным взглядом сводила с ума тысячи мужчин и будоражила их фантазии. Однако, как говорит сама секс-икона, на протяжении всей своей карьеры она была озабочена своей внешностью и, мягко говоря, не считала себя красивой.

Сегодня Бордо не волнует, как она выглядит. 77-летняя актриса нашла себе увлечение, которое стимулирует её просыпаться каждое утро – Бриджит является рьяной защитницей прав животных.

В интервью мужскому журналу «Vogue Hommes International» Бриджит Бордо призналась, что во время работы в киноиндустрии испытывала большие проблемы из-за комплексов по поводу собственной внешности : «Я старалась выглядеть настолько красивой, насколько это было возможно... И всё-равно чувствовала уродиной». Бриждит говорит, что она боялась не оправдать ожидания и порой боялась выйти из дома.

«Сегодня мне наплевать. Я не хочу больше никого соблазнять», - добавила актриса, которая посвятила свою жизнь борьбе за права животных.