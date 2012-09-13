Актеры театра имени Гоголя устроят акцию - театрализованный митинг

Актеры московского драматического театра имени Гоголя намерена устроить театрализованный митинг.

Заслуженная артистка России Юлия Авшарова рассказала, что труппа подала заявку на проведение театрализованной акции протеста 23 сентября.

По ее словам, «это будет митинг против политики Департамента культуры Москвы». Труппа театра намерена собраться на Гоголевском бульваре у памятника Николаю Гоголю.

«АН» сообщали, что 7 августа руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков объявил о назначении нового художественного руководителя театра — им стал Кирилл Серебрянников . Художественный руководитель Сергей Яшин - уволен.

Коллектив театра сравнил назначение Серебренникова с рейдерским захватом и заявил, что причина смены худрука — в месторасположении театра. Актеры утверждают, что назначение незаконно, так как у Серебренникова нет высшего театрального образования.

В театре также был назначен новый директор — Алексей Малобродский. Труппа написала открытое письмо.

А Кирилл Серебренников призывал бунтарей сесть за стол переговоров.