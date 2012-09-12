Елена Кальницкая получила высшую награду Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи отметил деятельность директора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой. Накануне он лично вручил ей почётную награду - знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».



По данным пресс-службы городской Администрации, Кальницкая была удостоена высшей награды Северной столицы за большие достижения в работе. Вручая знак отличия, Кичеджи назвал Кальницкую настоящим профессионалом, а также выразил ей признательность за значительный вклад в развитие ГМЗ «Петергоф». Вице-губернатор подчеркнул, что Кальницкой удалось сделать его одним из лидеров музейного дела.



Елена Кальницкая в свою очередь выразила благодарность за оказанную ей честь и пригласила вице-губернатора на традиционный праздник фонтанов, который состоится в ближайшие дни. В этом сезоне праздник пройдёт под названием «Ода Отечеству» и будет посвящён Отечественной войне 1812 года.



«Благодаря виртуальной «машине времени» зрители перенесутся в гущу событий 1812 года. Сцены современных исторических событий будут сменяться сценами прошлого: придворный бал 1812 года, героические сражения, пожар Москвы и Бородинская битва», - отмечают в ГМЗ «Петергоф».



Праздник будет носить масштабный характер: в нем планируется задействовать около 600 человек, включая оркестр, хор, хореографические коллективы и исторические клубы. В рамках праздника прозвучит музыка П.И. Чайковского, М.И. Глинки, Э. Н. Артемьева и А.И.Хачатуряна. Апогеем необычного исторического шоу станет фейерверк.



Проведение праздника запланировано на 14 и 15 сентября. Шоу предполагает использование большого количества световых и пиротехнических эффектов, поэтому будет организовано в вечернее время. Начало шоу в 21 час.