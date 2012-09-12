В Москве сегодня прощаются с Александром Белявским

В Москве в среду прощаются с народным артистом России Александром Белявским. Как отмечает Союз кинематографистов России, отпевание Белявского состоится в 09:00 в Ритуальном зале ЦКБ.



В полдень в фойе Большого зала Дома кино начнется церемония прощания. После этого пройдут кремация и захоронение урны на Кузьминском кладбище, передает Росбалт. 6 мая 2012 года Александру Белявскому исполнилось 80 лет.Александр Борисович Белявский родился в 1932 году в Москве. Детство будущего актера прошло в годы войны. Ему рано пришлось испытать и нужду. В 1949 году окончил одну из московских школ. Народный артист России Александр Белявский выпал из окна многоэтажки случайно.



По образованию Александр Белявский геолог. В 1955 году он окончил геологоразведочный факультет Московского института цветных металлов и золота. По распределению уехал в Иркутск, там ходил в драмкружок, затем в Москве в 25 лет поступил в Щукинское училище. Сказались гены: его дед по материнской линии пел в Большом театре, а бабушка шила театральные костюмы для солистов Большого и Малого театров. В институте он снялся в своем первом фильме «Рассказы о Ленине».



После получения диплома с отличием в 1961 молодой актер был приглашен на работу в Театр сатиры. Вскоре последовало приглашение от польского режиссера Л.Бучковского на главную роль в фильме «Прерванный полет». Во время работы в Варшаве актер овладел польским языком. Он снялся еще в шести польских фильмах, в том числе в популярном сериале «Четыре танкиста и собака», где сыграл роль советского капитана Павлова.



Театр сатиры актер вскоре покинул, но всегда поддерживал тесные связи с участниками его театральной труппы: Белявский стал первым ведущим популярной телепередачи «Кабачок 13 стульев», в которой в основном были заняты артисты этого театра.



Всего в кино, в том числе зарубежном (актер снимался в Польше, ГДР, Северной Корее, Финляндии, Франции, Чехословакии, США), Александр Белявский сыграл более 100 ролей. Но для зрителя самой запомнившейся стала роль Фокса в телесериале режиссера Сергея Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979).



Из многочисленных работ 90-х годов следует выделить роль Леонида Брежнева в фильме режиссера Игоря Гостева «Серые волки» (1993). На телевидении в те годы актер принимал участие в таких популярных передачах, как «Белый попугай», «С легким паром», «В нашу гавань заходили корабли» и других. В течение 1999 года Белявский был ведущим передачи «На здоровье» на канале РТР.



Среди его работ в новом тысячелетии — роли в фильмах «Антикиллер», «Конференция маньяков», «На углу, у Патриарших-2», «Нина», «Сыщики», «Бригада», «Тайны дворцовых переворотов», «Оперативный псевдоним», «Участок», «Ирония судьбы. Продолжение».



Большим уважением Белявский пользовался и в среде профессиональных дублеров. На счету актера не один десяток работ по озвучиванию западных киношедевров. Его голосом говорят британский комик Бенни Хилл, Король Артур в фильме «Первый рыцарь», Робин Гуд в «Стрелах Робин Гуда», Грегуар Леконт в «Уколе зонтиком», майор Жосслен Бомон в «Профессионале», агент Зэд в картине «Люди в черном». Голос актера звучит также в мультфильмах «Жил-был Саушкин», «Бюро находок», «Черный плащ», «80 дней вокруг света», «Ловушка для кошек» и других.



28 августа 2003 года произошло событие в семье Белявских - родилась дочь. Актеру уже тогда было за семьдесят, а его второй жене Людмиле за пятьдесят.



4 декабря 2003 года актер перенес тяжелый инсульт. С тех пор мужественный Александр Борисович прилагал все душевные и физические силы, чтобы восстановить здоровье и вернуться в искусство.



Одна из последних его ролей — 2008 года в ленте «Поцелуй не для прессы», где Белявский сыграл губернатора.