Президентом Петербургского кинофорума стал Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой стал президентом Санкт-Петербургского международного кинофорума, который откроется 21 сентября. В этом году на кинофоруме ожидается рекордное число зрителей.



"Я просто влюблен в Петербург. Это один из величайших культурных центров мира. Я считаю правильной идею объединения петербургских фестивалей разных жанров, разных направлений в один мощный кинофорум, под одним флагом. Нам нужно опять становиться великой державой, в том числе кинематографической", - сказал народный артист.



Петербургский международный кинофорум откроется 21 сентября. Красную дорожку развернут через Невский проспект ко входу в театр Музкомедии, где пройдет церемония открытия. Движение по главной магистрали города перекроют на несколько часов. В этом году праздник объединит сразу 5 фестивалей, один из которых «Северное сияние» пройдет впервые.



В состав кинофорума вошли Санкт-Петербургский международный кинофестиваль, Международный кинофестиваль неигрового, анимационного и документального кино "Послание к человеку", Фестиваль студентов киношкол мира "Начало", Всероссийский кинофестиваль "Виват кино России!". По словам вице-губернатора Василия Кичеджи, в этом году на Петербургском кинофоруме ожидается рекордное число зрителей - до 100 тысяч человек, сообщает topspbtv.ru.



