В Ялте пройдет масштабный телекинофорум

С 24 по 30 сентября в Ялте будет проходить XIII Международный телекинофорум «Вместе».



Об этом говорится в проекте распоряжения, утвержденном на заседании крымского правительства 11 сентября, передает ГУ информполитики Совмина АРК.



В соответствии с документом, Министерству финансов Крыма поручено предусмотреть расходы в республиканском бюджете на проведение мероприятия, а Республиканскому комитету АРК по информации – обеспечить его освещение в СМИ.



В этом году форум планирует собрать участников из Украины, России, Белоруссии, стран ближнего и дальнего зарубежья.



По данным "АН-Крым", конкурсанты представят на суд жюри телевизионные программы и кинофильмы в следующих номинациях: «Отцы и дети», «Специальный репортаж», «Документальный фильм», «Публицистические программы», «Познавательные программы», «Ведущий программы», «Телевидение онлайн», «Дебют», «Начало» (студенческие работы), «Крым, открытый миру» и «Корни».



В день открытия мероприятия, 24 сентября, состоится открытий песенный конкурс среди любителей «Песни кино и телевидения».



Кроме того, в программе телекинофорума запланировано проведение поэтических салонов, круглых столов, творческих встреч с народными артистами и заслуженными деятелями искусств, а также премьерных показов.



Церемония открытия форума и вручение призов победителям творческих конкурсов пройдет в киноконцертном зале «Юбилейный».



Напомним, Международный телекинофорум «Вместе» проходит в Ялте ежегодно с 2000 года.