Для крымчан и туристов в Алуште бесплатно споют барды

C 20 по 23 сентября в Алуште в парк-отеле Porto Mare будет проходить традиционный XIII Международный бардовский фестиваль.

Об этом сообщила "АН-Крым" пресс-служба Минкультуры Крыма.

В этом году в фестивале примут участие известные барды: Татьяна ВИЗБОР, Александр ГОРОДНИЦКИЙ, Вадим ЕГОРОВ, Александр ИВАНОВ, Юлий КИМ, Марат КИМ, Анатолий КИРЕЕВ, Владимир КАДЕНКО, Раиса НУР, Ирина ОРИЩЕНКО, Леонид СЕРГЕЕВ, Владимир ТУРИЯНСКИЙ, Евгений ЧУЛКОВ, Александр ЩЕРБИНА.

«Удивительная, творческая атмосфера, замечательная дружная компания лучших авторов и исполнителей любимых песен, – все это ждет зрителей в концертном зале летнего театра Porto Mare», ‑ отметили в министерстве, добавив, что вход на концерты фестиваля ‑ бесплатный.