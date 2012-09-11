Знаменитый "бандит Фокс", актер Александр Белявский, погибший в минувшую субботу, будет похоронен завтра на Кузьминском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов (СК) РФ.



Отпевание пройдет в Ритуальном зале ЦКБ в 9 утра, в 12 часов в фойе Большого зала московского Дома кино начнется гражданская панихида, по окончании которой пройдет кремация и захоронение урны на Кузьминском кладбище.



Александр Борисович Белявский погиб, выпав из окна дома на Большом Тишинском переулке.

Сначала считалось, что Белявский погиб, выпав из окна многоэтажки случайно, поскольку ему стало плохо с сердцем. Однако позже Следственный комитет РФ отметил, что специалисты склоняются к версии о самоубийстве актера.



















