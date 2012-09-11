Путин поздравил Иосифа Кобзона с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Иосифа Кобзона с 75-летием. Этот юбилей - значимое событие для всех поклонников эстрады, подчеркивается в поздравительной телеграмме главы государства.



Во вторник Иосиф Кобзон отмечает свой 75-летний юбилей. Кобзон — народный артист России, лауреат государственных премий Светского Союза. В настоящее время певец работает первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре. Минувшим летом президент Украины вручил певцу орден «За заслуги».