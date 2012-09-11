15 сентября в Анапе начинает свою работу ХХI Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2012», который город-курорт традиционно принимает с 1992 года.



В конкурсной программе полнометражных фильмов — четырнадцать картин. Две из них — экранизации произведений Василя Быкова: «Блиндаж» Александра Горновского и «В тумане» Сергея Лозницы.



Жюри конкурса, которое в этом году возглавляет писатель Владимир Войнович предстоит посмотреть так же ленту российского режиссера Алексея Балабанова « Я тоже хочу жить», украинскую картину"Тотктопрошелсквозьогонь" Михаила Ильенко,киргизский фильм «Назик" Эркина Салиева, таджикскую ленту «Самоубийца» Рустама Шоазимова, армянскую "Если все" Натальи Беляускене, литовский "Замок спящих бабочек" Альгимантаса Пуйпы, узбекскую ленту "Небеса - моя обитель" Аюба Шахобиддинова, грузинский фильм "Опекун" Зазы Урушадзе, «Одинокий остров» Пеэтера Симма — совместное производство Беларуси, Латвии и Эстонии,"Степняк" азербайджанца Шамиля Алиева, казахский фильм «Талгат» Жанны Исамбаевой и латышко-исланскую картину Инары Колмане «Мона».



Двадцать три ленты будут участвовать в конкурсной программе короткометражных фильмов «Границы шока».

Зрителям фестиваля предстоит выбрать лучший игровой телефильм из увиденных в рамках традиционного конкурса «ТВ-Шок».



Одним из важнейших мероприятий «Киношока» на Кубане является фестиваль «КиноМалыШок», который проводится одновременно в трех городах: Анапе, Новороссийске и Темрюке. Победителя назовет специальное детское жюри, председателем которого является популярный актер Семен Морозов.



Жители и гости города-курорта в рамках программы «Кино на площади» смогут посмотреть фильмы :"Пустой дом" Нурбека Эгена, "Кококо" Авдотьи Смирновой, "Моя безумная семья" Рената Давлетьярова, "Шпион" Алексея Андрианова, "Возвращение в "А" Егора Кончаловского, альманах "Мамы", а так же анимационный фильм Владимира Торопчина "Иван Царевич и Серый Волк".



В нынешнем году участников и зрителей фестиваля ждет новинка: программа альманахов OMNIBUS. Она несомненно вызовет большой интерес, ведь фильмы, представленные в этой программе созданы как молодыми начинающими режиссерами, так и мэтрами российского кино. Кто станет победителем предстоит решить зрителям.

Несколько лет назад на «Киношоке» появилась традиция презентовать расширенную программу кинематографа одной из стран СНГ «В фокусе-...» В этом году делегация азербайджанских кинематографистов представит шестьфильмов, созданных режиссерами страны за последний год.



21 и 22 сентября на «Киношоке» пройдут презентации совместных полнометражных проектов стран-участниц СНГ. Из 47 заявок, присланных на конкурс, для дальнейшей защиты на фестивале жюри под руководством президента «Киношока» отобрано 12 проектов. На закрытии фестиваля будут названы три проекта, признанных лучшими. Создатели получат денежные премии.



С 1997 года на фестивале вручается специальный приз «Госпожа Удача» имени Павла Луспекаева «За мужество и достоинство в профессии». В этом году его получит народный артист РСФСР Георгий Тараторкин.

Жителей и гостей Краснодарского края в дни проведения фестиваля ожидают встречи с любимыми актерами — в городах и станицах края пройдут творческие вечера и гала-концерты.

Завершит свою работу «Киношок» 23 сентября .



Лада Акимова



