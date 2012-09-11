Валерий Гергиев начал гастроли по регионам России

Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев давно уделяет особое внимание российским регионам, способствуя их развитию в музыкальном плане.

С целью пропаганды классического искусства он регулярно проводит выступления в самых разных уголках страны. В сентябре 2012 года Гергиев организует специальный гастрольный тур Симфонического оркестра Мариинского театра, в рамках которого артисты должны посетить сразу семь российских городов.



10 сентября музыкальное путешествие началось с Крымска, жители которого этим летом пережили ужасное наводнение. Валерий Гергиев поддержал город сразу же после трагедии: он пожертвовал на нужды потерпевших 1 000 000 рублей. Сейчас Гергиев принял решение дать жителям Крымска возможность насладиться красотой музыкального искусства. В понедельник маэстро встретился с учениками и преподавателями местной Школы искусств, а также дал концерт в «Молодежном культурном центре «Русь». В рамках выступления было исполнено «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. В этот же день были организованы два концерта в Краснодаре — в Музыкальном театре Творческого объединения «Премьера» им. Леонарда Гатова.



11 сентября Валерия Гергиева ждут в Липецке. На концерте Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучат произведения М. Бруха и П.Чайковского. Приглашённым солистом в данном случае выступит народный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин (виолончель).



В рамках гастрольного тура, который продлится до 17 сентября, Валерий Гергиев также посетит Самару, Иркутск, Кемерово и Омск. Для маэстро взаимодействие с российскими регионами — одна из первостепенных задач.



«Мы стараемся осуществлять региональную программу, приоритетную для возглавляемого мной симфонического оркестра. Регионы заслуживают большего, и мне кажется, что ситуация будет меняться от центростремительной к центробежной», - отмечает Гергиев.