12 сентября — праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского

12 сентября в 11.30 на площади Александра Невского начнется празднование Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) – дня Ништадтского мира (1721 год).

В мероприятиях примут участие члены Клуба кавалеров ордена Александра Невского, члены Правительства Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.



На экранах, установленных на площади, будет транслироваться Божественная литургия из Свято-Троицкого Собора Александро-Невской лавры. Затем состоится Крестный ход и вынос мощей.



На площади прозвучат военные марши в исполнении военного оркестра штаба Западного военного округа, состоится плац-парад курсантов военных учебных заведений Санкт-Петербурга и праздничный развод Роты почетного караула. К памятнику Александру Невскому, могилам кавалеров Ордена Александра Невского будут возложены корзины с цветами.