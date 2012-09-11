Во вторник народный артист СССР Иосиф Кобзон отмечает юбилей, певцу исполняется 75 лет. Сегодня в честь любимого и талантливого артиста в Государственном Кремлевском дворце состоится гранд-концерт.

Поздравить Иосифа Кобзона с юбилеем придут многочисленные почитатели его таланта, друзья и коллеги. В этот день вместе с именинником на сцену выйдут Александра Пахмутова, Давид Тухманов, Игорь Крутой, певцы Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, и многие другие.

У Иосифа Кобзона много званий и наград. За выдающийся вклад в развитии отечественной культуры и общественную деятельность мэтр российской эстрады удостоен орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степени, а также другими государственными наградами России и зарубежных стран.

Редакция "Аргументов неделi" присоединяется к поздравлениям юбиляру.