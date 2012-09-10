Андрей Макаревич был в Балаклаве и отказался петь (ВИДЕО)

После выступления на фестивале джазовой музыки Live in Blue Bay в Коктебеле музыкант отправился покататься на корабле.

Личный корабль Андрея МАКАРЕВИЧА пришвартован в бухте Балаклавы, откуда на нем музыкальный «машинист» России всегда, когда бывает в Крыму, отправляется либо на морские прогулки, либо понырять с аквалангом. Как известно МАКАРЕВИЧ заядлый дайвер.

Как стало известно «Аргументам недели – Крым», после выступления на фестивале Live in Blue Bay в Коктебеле 6 сентября, российский музыкант два дня спустя был замечен на своем корабле в компании друзей.

По словам одного из очевидцев выхода в море, МАКАРЕВИЧА попросили спеть и удивились, что у него нет с собой гитары. На просьбу поклонников музыкант ответил резким отказом и неожиданно ушел к себе в каюту, откуда за все время прогулки выходил лишь для погружений.

Корабль МАКАРЕВИЧА пришвартован рядом с плавсредством, владельцем которого, по уверениям местных жителей, является певица Алсу. Корабль регулярно выходит в море с туристами на борту. Стоимость его, по словам сведущих людей, около 17 млн долларов и называется эта плавучая «драгоценность» «Святой Николай».