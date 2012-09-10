Обещанного 20 лет ждали

По приглашению художественного руководителя Академического Малого драматического театра – Театра Европы, народного артиста России Льва Додина вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи посетил Малый драматический театр.

Вице-губернатор присутствовал на ежегодном сборе труппы перед началом театрального сезона. В приветственном слове Василий Кичеджи назвал Театр Европы лучшим театром страны, а Льва Абрамовича Додина лучшим театральным режиссером нашего времени. Вице-губернатор также пожелал «большому кораблю большого плавания» и передал Льву Додину копию распоряжения Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении театру на праве бессрочного безвозмездного пользования земельного участка площадью более 10 тысяч квадратных метров на Звенигородской улице. Сообщение было встречено коллективом театра аплодисментами.

«Этого решения мы ждали 20 лет, - отметил Лев Додин в ответной речи, - были разговоры, обещания, но они не приводили к результату. Сегодня нам радостно признать, что Правительство города держит свои обещания: первый раз вопрос строительства нового здания театра мы с Василием Кичеджи обсудили полгода назад, он пообещал мне, что к началу сезона вопрос выделения земельного участка будет решен. И, действительно, сегодня мы имеем документ позволяющий открывать финансирование проекта. Надеемся, что в скором времени у театра появится новая сцена».