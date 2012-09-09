Шойгу даст на развитие музеев Подмосковья миллиард рублей

Губернатор Московской области Сергей Шойгу на встрече с членами Совета музейного парламента и директорами ведущих музеев региона пообещал выделить более одного миллиарда рублей на развитие музеев в ближайшие пять лет.

Глава Подмосковья считает, чта настало время развивать новые проекты и прекращать заниматься только реставрацией и восстановлением культурных памятников. Сергей Шойгу также рассказал, что реставрационный центр Подмосковья может начать работу на базе Историко-архитектурного и художественного музея "Новый Иерусалим" в 2012 году.

Он сообщил, что из Нового Иерусалима музей переезжает, строится новый. На базе именно этого музея будет создаваться реставрационный центр. По мнению Шойгу, надо какие-то дополнительные вещи в этой части делать. "Есть новые технологии и сама по себе реставрационная работа, она огромная", - пояснил подмосковный губернатор.