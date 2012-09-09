Александр Васильев: На пике популярности женщина в возрасте 30+

Известный историк моды, художник, ведущий телепередачи "Модный приговор" Александр Васильев, говоря о модных тенденциях сезона осень – зима 2012/2013, заявил о том, что сейчас "на пике популярности взрослая женщина в возрасте 30+, а также культ женщин за 55".

По словам Васильева, в моду возвращается все натуральное и естественное: широкие брови, цвет волос шатен. Телеведущий, у которого негативное отношение к татуажу лица, нарощенным ногтям, увеличению губ считает, что некоторые барышни зря потратили кучу денег: вытравили все, что у них росло между глазами и мозгом, в моду вернулись естественные, широкие брови".

Он также напомнил, что на подиумах преобладают брюнетки – азиатки и темнокожие. По мнению историка моды, белый человек постепенно выходит из моды.

Кроме работы на телевидении Александр Васильев ведет проект "Сити-класс", где рассказывает как правильно и красиво одеваться, краситься, причесываться.

О прическах: в моду входят прически типа "я из джунглей", львиные гривы, нарощенные волосы и "мелкий бес", подробнее на этом сайте.

В макияж возвращаются яркие цветные тени. Такое было в 1970-х. Стилисты советуют насыщенные цвета помады: винные и оттенки бордо. Для маникюра предлагается красная гамма. Моден лиловый цвет.

Дамам, кто хочет быть в тренде, Васильев рекомендует блузы с рюшами, кружевами и жабо. Модны в этом сезоне мини и миди-платья, костюмы из парчи и бархата. Из украшений: массивные броши и серьги и украшения из натурального камня. В моду возвращается стиль барокко. Особо историк моды отметил, что мини, при наличии стройной фигуры, можно носить хоть до ста лет, но показывать ноги позволительно только до сорока. По словам Васильева, возвращаются джинсы и "варенка", брюки – от клеша до "бананов" и "морковок". В "Модном приговоре" ведущий всегда напоминает — руки женщин должны быть в перчатках.

По словам Васильева, модны цвета "борща", темно-зеленый и изумрудный, темно-синмй и индиго, фиолетовый и лиловый. Рисунки на тканях: "огурцы", крупные цветы, вертикальная и горизонтальная полоска, принт "ангелочки". В моду возвращается ткань "люрекс".