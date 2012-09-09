Коллекционер из США купил с аукциона библию Элвиса Пресли

В Великобритании в Манчестере прошел аукцион, главными лотами которого стали личные вещи Элвиса Пресли. Самым ценным из представленных предметов, принадлежащих легендарному певцу, «королю рок-н-рола» стала Библия.

Коллекционер из США, имя которого не сообщается, выложил за 1600-страничную книгу с пометками, сделанными самим артистом и его родными, приобрел за 69 тысяч фунтов стерлингов ($94 тысяч).

Библией певец пользовался до своей смерти в 1977 году.

Ранее после смерти Элвиса Пресли книга была продана вместе с рядом других его личных вещей на аукционе в 1979 году и попала в собственность британского коллекционера.